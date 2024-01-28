В Санкт-Петербурге произошел пожар из-за непотушенной свечи
В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар из-за непотушенной свечи. Об этом
Отмечается, что горела одна из четырех комнат квартиры на улице Рылеева.
Как рассказали РЕН ТВ жители дома, возгорание случилось из-за того, что в квартире забыли затушить свечу. Хозяева квартиры зажгли ее и уснули.
В результате начался пожар. Огонь успел пройти 20 квадратных метров прежде, чем его потушили.
Пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали.