В Рязани ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Широкова отметила 100-летний юбилей

В 19 лет она ушла на фронт, попала в войска воздушного наблюдения, оповещения и связи.

В Рязани ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Широкова отметила 100-летний юбилей. Об этом в субботу, 27 января, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Как рассказали в мэрии, женщина родилась в деревне Вишневка Рязанского района. После школы она окончила швейное училище. В 19 лет ушла на фронт, попала в войска воздушного наблюдения, оповещения и связи.

По словам ведомства, боевой путь Широкова начала в Звенигороде Московской области. За год до окончания войны командование приняло решение оставить ее часть в городе Гжатск (сейчас Гагарин) Смоленской области. Там она с позывным «Роза» встретила победу.

Отмечается, что после войны женщина вышла замуж, вырастила четверых сыновей. У Широковой три внука, две внучки и восемь правнуков. Она работала почтальоном.

Поздравить ветерана пришли префект Октябрьского района Кирилл Горелов, замначальника управления общественных отношений Наталья Шалдаева, председатель ТОС Валентина Астахова и молодежный актив.