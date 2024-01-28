В Рязани спасатели достали кота, застрявшего на дереве

Инцидент произошел 26 января. О животном, попавшем в беду, спасателям сообщили сотрудники администрации города. Кот застрял на дереве на территории МУП «УРТ».

В Рязани спасатели достали кота, застрявшего на дереве. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus».

Инцидент произошел 26 января. О животном, попавшем в беду, спасателям сообщили сотрудники администрации города. Кот застрял на дереве на территории МУП «УРТ».

При помощи необходимого снаряжения и оборудования спасатели смогли достать животное.