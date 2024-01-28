В Рязани разыскивают родственников летчика Владимира Белошенкова, служившего в Великой Отечественной войне

Поисковики разыскивают родственников Белошенкова Владимира, который родился 27 ноября 1920 года в деревне Сопачево в Смоленской области. Его призвали на фронт в 1940 году. В 1961 году, после окончания службы, уехал жить в Рязань вместе с семьей. Отмечается, что в настоящее время в Рязани проживает его сын и другие родные.

В Рязани разыскивают родственников летчика Владимира Белошенкова, служившего в Великой Отечественной войне. Об этом РЗН. Инфо сообщили поисковики из Челябинской области.

Поисковики разыскивают родственников Белошенкова Владимира, который родился 27 ноября 1920 года в деревне Сопачево в Смоленской области. Его призвали на фронт в 1940 году.

Белошенков служил в Павлоградской ВАШ СБ, Челябинской ВАШ СБ ( на 01.01.1941 год), Челябинской ВАШ ВСР и штурманов АДД (на ноябрь 1947 года).

В 1961 году, после окончания службы, уехал жить в Рязань вместе с семьей. Отмечается, что в настоящее время в Рязани проживает его сын и другие родные.

Летчик был награжден медалью «За боевые заслуги», Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».