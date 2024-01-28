В Рязани осудят бывшего сотрудника колонии за получение взятки

Расследование уголовного дела завершено.

Бывший сотрудник исправительного учреждения предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, в конце 2023 года сотрудник исправительной колонии № 6 УФСИН России по Рязанской области получил взятки за пронос на территорию режимного объекта и передачу осужденному мобильного телефона.

Преступления установлены сотрудниками исправительного учреждения. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело направили в суд.

Бывшего сотрудника колонии обвиняют в коррупционных преступлениях (часть 1 статьи 291.2, часть 3 статьи 290 УК РФ).