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В Псковской области от взрыва в жилом доме погибла девочка-подросток

В Псковской области от взрыва в жилом доме погибла девочка-подросток. Об этом сообщает СК по региону.

Инцидент произошел 27 января в одном из частных домов в городе Великие Луки. Отец погибшей налаживал отопление, произошла резкая разгерметизация одного из элементов системы, прогремел взрыв. В результате его 14-летняя дочь погибла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его взял на контроль Александр Бастрыкин.