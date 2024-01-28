В Псковской области от взрыва в жилом доме погибла девочка-подросток

В Псковской области от взрыва в жилом доме погибла девочка-подросток. Об этом сообщает СК по региону.

Инцидент произошел 27 января в одном из частных домов в городе Великие Луки. Отец погибшей налаживал отопление, произошла резкая разгерметизация одного из элементов системы, прогремел взрыв. В результате его 14-летняя дочь погибла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его взял на контроль Александр Бастрыкин.