В Госдуме рассказали о «великом количестве просьб» заблокировать YouTube

С очередным призывом к блокировке видеохостинга выступил журналист, блогер Станислав Васильев, известный как Стас «Ай, как просто!» Он заявил, что «неблокировка YouTube — это согласие с поджогами военкоматов».

В Госдуме рассказали о «великом количестве просьб» заблокировать YouTube. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

С очередным призывом к блокировке видеохостинга выступил журналист, блогер Станислав Васильев, известный как Стас «Ай, как просто!» Он заявил, что «неблокировка YouTube — это согласие с поджогами военкоматов».

По его словам, блогеры, объявленные иноагентами, через YouTube вербуют людей, а потом присылают им на почту «всякие интересные инструкции».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов сообщил изданию, что действительно приходит множество обращений с просьбами заблокировать видеосервис, но пока этот вопрос не рассматривается, так как нет альтернативы.