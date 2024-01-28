В Амурской области водитель устроил смертельное ДТП и скрылся

В Амурской области водитель устроил смертельное ДТП и скрылся. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 28 января, в Свободном. Неустановленный водитель на Honda Fit не справился с управлением и съехал с проезжей части. На обочине машина столкнулась с препятствием и перевернулась.

В результате аварии 36-летняя женщина-пассажир от полученных травм скончалась на месте. Пассажиры 14 и 17 лет пострадали.

Отмечается, что водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время полицейские устанавливают его местонахождение.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Амурской области»