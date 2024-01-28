Продюсер «Симпсонов» Джон Буш умер от рака
Мужчина умер на 70-м году жизни.
Скончался продюсер американского анимационного сериала «Симпсоны», обладатель премии «Эмми» Джон Буш. Об этом
Мужчина умер на 70-м году жизни. По данным издания, Буш скончался от онкологического заболевания.
«Буш умер 23 ноября в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола мозга», — говорится в публикации.
По данным журнала, помимо «Симпсонов» Буш работал над мультсериалами «Царь горы», «Гриффины», «Скуби-ду», «Люди Икс: Эволюция».