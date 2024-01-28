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Продюсер «Симпсонов» Джон Буш умер от рака
Мужчина умер на 70-м году жизни.

Скончался продюсер американского анимационного сериала «Симпсоны», обладатель премии «Эмми» Джон Буш. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его друга Кевина Баннермана.

Мужчина умер на 70-м году жизни. По данным издания, Буш скончался от онкологического заболевания.

«Буш умер 23 ноября в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола мозга», — говорится в публикации.

По данным журнала, помимо «Симпсонов» Буш работал над мультсериалами «Царь горы», «Гриффины», «Скуби-ду», «Люди Икс: Эволюция».