В СК рассказали подробности гибели 67-летнего рязанца

В следкоме рассказали, что тело мужчины нашли недалеко от дома. Телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти мужчины, при осмотре не нашли.

СК проводит проверку после гибели 67-летнего рязанца. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В следкоме рассказали, что тело мужчины нашли недалеко от дома. Телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти мужчины, при осмотре не нашли.

«Железнодорожным МСО Рязани проводится проверка», — заключили в ведомстве.

Напомним, мужчина пропал 25 января. Позже стало известно, что он погиб.