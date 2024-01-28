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В СК рассказали подробности гибели 67-летнего рязанца
В следкоме рассказали, что тело мужчины нашли недалеко от дома. Телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти мужчины, при осмотре не нашли.

СК проводит проверку после гибели 67-летнего рязанца. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В следкоме рассказали, что тело мужчины нашли недалеко от дома. Телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти мужчины, при осмотре не нашли.

«Железнодорожным МСО Рязани проводится проверка», — заключили в ведомстве.

Напомним, мужчина пропал 25 января. Позже стало известно, что он погиб.