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Рязанка пожаловалась на агрессивного курьера «Деливери»
По словам женщины, с агрессивным молодым человеком столкнулись посетители и работники «Вкусно — и точка» на улице Краснорядской.

Рязанка пожаловалась на агрессивного курьера «Деливери». Пост об этом опубликовал портал Rzn Life.

По словам женщины, с агрессивным молодым человеком столкнулись посетители и работники «Вкусно — и точка» на улице Краснорядской.

«Девочки, которые там работают, были немного заняты, но ему нужно было прямо сейчас отдать его заказ. Вместо того, чтобы просто показать, что он тут и подождать, данный персонаж начал кричать на сотрудницу. Он сыпал оскорблениями на работников и тех, кто пытался за них заступиться», — рассказала рязанка.

Она также рассказала, что он курьер предлагал ей «выйти на улицу», чтобы разобраться. А после преследовал ее и пытался оскорбить на улице.

Не понимаю, по какому принципу берут на работу в «Деливери»? Две руки и две ноги есть — берем? А то, что с головой полный непорядок — все равно?", — заключила женщина.