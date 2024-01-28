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Рязанцев попросили помочь шестилетней девочке с ДЦП
До 9 апреля девочке необходимо собрать 26 тысяч евро. Все деньги, полученные в результате сборов, будут направлены на оплату операции, медицинского оборудования, лечения и реабилитации.

Рязанцев попросили помочь шестилетней Алене Кутякиной с диагнозом ДЦП. Девочке требуется дорогостоящая ортопедическая операция в греческой клинике. Об этом сообщает благотворительный фонд «Планета добра».

«Диагноз, ставший причиной необходимости операции, поставил перед семьей нелегкую задачу. Однако, вместе мы можем помочь Алене и ее семье справиться с этим испытанием. Каждый рубль, отправленный на наши реквизиты, поможет собрать необходимую сумму, чтобы Алена могла сделать операцию и вернуться к полноценной жизни», — говорится в посте.

До 9 апреля девочке необходимо собрать 26 тысяч евро. Все деньги, полученные в результате сборов, будут направлены на оплату операции, медицинского оборудования, лечения и реабилитации.

Всех, кто может помочь, попросили перечислить деньги по реквизитам: Сбербанк 5336 6+7 (902) 812-42-349, «Тинькофф» 5536 9138 4928 6071 (Екатерина Сергеевна К.).