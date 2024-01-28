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Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 февраля
Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 февраля. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 февраля в России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты. Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей — на второго. Также на 7,4 процента вырастут более 40 различных пособий и компенсаций.

В феврале деятельность МФО и банков по сбору долгов будет под контролем государства. Данный закон говорит о том, что должник и кредитор могут взаимодействовать по электронной почте и через «Госуслуги».

Также с февраля банки будут обязаны бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов. Например, по срочным вкладам это нужно будет сделать не позднее чем за пять дней до истечения срока. Информировать будут способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

В феврале вступит в силу закон, согласно которому специальные экономические меры могут распространяться не только на иностранных лиц, но и российские юридические лица с иностранным участием более 50 процентов.

Согласно еще одному документу, основанием для отказа в допуске к гостайне может стать наличие у человека и его близких родственников иностранного гражданства и вида на жительство.