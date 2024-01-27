В США заявили, что Украина близка к «переломному моменту»

У Украины заканчивается оружие, а помощь Запада иссякает. Об этом пишет обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс.

У Украины заканчивается оружие, а помощь Запада иссякает. Об этом пишет обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс.

«Украина близка к переломному моменту», — говорится в статье.

Журналист отметил, что Украине не хватает западного оружия. Помощники президента США Джо Байдена заявили, что Россия может победить в конфликте в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение средств Киеву.

«Неспособность предоставить новую экономическую помощь нанесет серьезный ущерб правительству Украины, которое в настоящее время полагается на американские и европейские деньги», — заявил Эчолс.

Вашингтон в конце декабря передал Киеву последний пакет военной помощи. Новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока этот вопрос не решается.