В Саранске мужчина убил двух человек из-за громкой музыки

Тела двух человек нашли ночью в субботу, 27 января, возле многоквартирного дома № 19 на проспекте 50 лет Октября, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Мордовии.

Житель Саранска разозлился из-за громкой музыки и убил двух мужчин. Возбуждено уголовного дела.

Тела двух человек нашли ночью в субботу, 27 января, возле многоквартирного дома № 19 на проспекте 50 лет Октября, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Мордовии.

По предварительным данным, 28-летние мужчины пили спиртное в автомобиле и громко слушали музыку. 43-летнему местному жителю это не понравилось, он вышел на улицу и в ходе конфликта нанес молодым людям удары неустановленным предметом.

Мужчины скончались на месте.