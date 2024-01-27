В Рязанской области 28 января днем ожидается -1 градус
В Рязанской области в воскресенье, 28 января, температура воздуха ночью составит -9, -4 градуса, днем -6, -1 градус. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 28 января, температура воздуха ночью составит -9, -4 градуса, днем -6, -1 градус. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно, с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег.
Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Ветер переменный, 2-7 метров в секунду.