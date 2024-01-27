В Рязани в ходе засады полицейские задержали мужчину с наркотиками

В Рязани полицейские задержали на улице Кальной мужчину, подозреваемого в незаконном хранении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани полицейские задержали на улице Кальной мужчину, подозреваемого в незаконном хранении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что 51-летний рязанец может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. Ранее его осудили за незаконное хранение наркотиков.

Оперативники выяснили места, где бывает рязанец, и вместе с сотрудниками отдельного батальона ППС полиции организовали на улице Кальной пункты наблюдения. Там рязанец появлялся часто.

Вскоре полицейские заметили мужчину, по приметам похожего на разыскиваемого. Они остановили прохожего. Выяснилось, что 51-летний рязанец причастен к незаконному хранению наркотиков. При нем обнаружили самодельный контейнер, в котором содержалось более грамма синтетического наркотика. Злоумышленника задержали.

Следователь отдела полиции по Советскому району возбудил уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.