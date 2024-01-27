В Рязани наркодилер пытался скрыться во дворе от полицейских

В Рязани сотрудники ППС полиции задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани сотрудники ППС полиции задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на Московском шоссе наряд отдельного батальона ППС полиции в ходе патрулирования заметил мужчину, который при виде правоохранителей попытался скрыться в ближайшем дворе. Прохожего остановили и установили его персональные данные.

Выяснилось, что 40-летний рязанец был осужден за незаконный оборот наркотиков и скрывается от исполнения наказания. Сотрудники регионального управления ФСИН объявили его в федеральный розыск.

Подозреваемого доставили в отдел полиции по Московскому району, его передадут инициаторам розыска.