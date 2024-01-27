В Рязани на улице Новоселов водитель проехал по встречке

В Рязани на улице Новоселов на видео попал водитель внедорожника, выехавший на встречную полосу. Ролик опубликован в группе «Автоблог Рязань» в субботу, 27 января.

В Рязани на улице Новоселов на видео попал водитель внедорожника, выехавший на встречную полосу. Ролик опубликован в группе «Автоблог Рязань» в субботу, 27 января.

«В Рязани для водителей не существует преград — если нужно повернуть налево, а там нельзя и стоит забор, то можно просто повернуть на встречку и поехать по ней», — написал автор видео.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.