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В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты системы «Мир»
Об этом заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о, сообщает РИА Новости.

Республика Союз Мьянма с 20 февраля начнет принимать карты «Мир». Об этом заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о, сообщает РИА Новости.

Заявление было сделано в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума «Россия».

"Я рад сообщить, что мы начнем принимать карты вашей платежей системы «Мир» уже 20 февраля, всего через несколько дней", — рассказал Кан Зо.

Напомним, ранее платежная система «Мир» запустила прием карт на Кубе и в Венесуэле.