В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей
В городе Канске Красноярского края ночью в субботу, 27 января, загорелся первый этаж жилого дома. По данным регионального ГУ МЧС, возгорание началось около 4:00. К прибытию пожарных огонь охватил весь этаж.
В городе Канске Красноярского края ночью в субботу, 27 января, загорелся первый этаж жилого дома. По данным регионального ГУ МЧС, возгорание началось около 4:00. К прибытию пожарных огонь охватил весь этаж.
От отравления угарным газом погибли двое несовершеннолетних 17 и 10 лет, пожилая женщина получила ожоги, ее госпитализировали.
Пожар потушили спустя четыре часа. Огонь распространился на площади 60 кв. м.