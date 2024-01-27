В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей

В городе Канске Красноярского края ночью в субботу, 27 января, загорелся первый этаж жилого дома. По данным регионального ГУ МЧС, возгорание началось около 4:00. К прибытию пожарных огонь охватил весь этаж.

В городе Канске Красноярского края ночью в субботу, 27 января, загорелся первый этаж жилого дома. По данным регионального ГУ МЧС, возгорание началось около 4:00. К прибытию пожарных огонь охватил весь этаж.

От отравления угарным газом погибли двое несовершеннолетних 17 и 10 лет, пожилая женщина получила ожоги, ее госпитализировали.

Пожар потушили спустя четыре часа. Огонь распространился на площади 60 кв. м.