В Канищеве заметили мошенников, вымогающих деньги у пенсионеров

В Канищеве заметили мошенников, которые выманивают деньги у пенсионеров якобы для замены оборудования в электрическом щитке в подъезде. Инцидент произошел в Канищеве.

В Канищеве заметили мошенников, которые выманивают деньги у пенсионеров якобы для замены оборудования в электрическом щитке в подъезде. Инцидент произошел в Канищеве. Об этом сообщает Rzn Life.

«Вчера непонятные люди надули в уши бабушкам, что им необходимо заменить оборудование в электрическом щитке в подъезде. Бабули уши развесили. Надо так надо. С каждой взяли по 6000 рублей», — рассказала рязанка.

По ее словам, мошенники ходят днем.