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В Чучковском районе при пожаре погиб 78-летний мужчина
В пятницу, 26 января, в 16:20 поступило сообщение о пожаре в селе Шеметово Чучковского района. Во время ЧП погиб мужчина 1945 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 26 января, в 16:20 поступило сообщение о пожаре в селе Шеметово Чучковского района. Во время ЧП погиб мужчина 1945 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Загорелся шлаковый жилой дом с печным отоплением. Огонь полностью уничтожил дом. Площадь пожара составила 24 кв. м.

На место выезжали три пожарных автомобиля, семь человек.