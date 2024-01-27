Смертельный пожар в Сысоеве произошел из-за неосторожного обращения с огнем

В Сысоеве пожар, в котором в пятницу, 26 января, погибла девушка, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

В Сысоеве пожар, в котором в пятницу, 26 января, погибла девушка, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Железнодорожный МСО Рязани проводит доследственную проверку по факту смерти жительницы Рязанской области при пожаре в частном доме.

Напомним, погибла девушка 1997 года рождения.