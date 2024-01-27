Скончалась актриса театра и кино Вера Молчанова
Актриса театра и кино Вера Молчанова умерла на 82 году жизни. Об этом сообщили в Театре на Покровке.
Актриса театра и кино Вера Молчанова умерла на 82 году жизни. Об этом сообщили в Театре на Покровке.
«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны», — говорится в некрологе на
О дате и месте прощания с актрисой сообщат позже.
Вера Молчанова начинала карьеру в ВТУ имени М. Щепкина. В Московском драматическом театре она служила с 1962 по 1967 год.
Затем стала актрисой Московского театра комедии, в театр на Покровке пришла в 1991-м.
Телезрителям Вера Молчанова запомнилась ролями в сериалах «Закрытая школа», «След», «Закон и порядок».