Скончалась актриса театра и кино Вера Молчанова

Актриса театра и кино Вера Молчанова умерла на 82 году жизни. Об этом сообщили в Театре на Покровке.

Актриса театра и кино Вера Молчанова умерла на 82 году жизни. Об этом сообщили в Театре на Покровке.

«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны», — говорится в некрологе на сайте театра.

О дате и месте прощания с актрисой сообщат позже.

Вера Молчанова начинала карьеру в ВТУ имени М. Щепкина. В Московском драматическом театре она служила с 1962 по 1967 год.

Затем стала актрисой Московского театра комедии, в театр на Покровке пришла в 1991-м.

Телезрителям Вера Молчанова запомнилась ролями в сериалах «Закрытая школа», «След», «Закон и порядок».