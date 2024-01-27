Рязанцы рассказали о «сплошном месиве» у Дворца молодежи

Рязанец пожаловался, что возле Дворца молодежи на улице Черновицкой не убирают снег. Об этом сообщается в соцсетях.

Рязанец пожаловался, что возле Дворца молодежи на улице Черновицкой не убирают снег. Об этом сообщается в паблике «Рязань Online».

«Дворец молодежи, улица Черновицкая, улица Гоголя, остановка на Березовой. Возле Дворца молодежи полный треш, буксуют машины, падают люди, сплошное месиво, спустя неделю после снегопада», — сообщил автор поста.

Напомним, ранее в Рязани засняли школьников, убирающих пешеходный переход от снега и наледи.