Рязанцев возмутил неубранный общественный туалет в центре города

Рязанка возмутилась состоянием бесплатного общественного туалета на улице Ленина. Фото опубликованы в группе «Подслушано в Рязани».

Рязанка возмутилась состоянием бесплатного общественного туалета на улице Ленина. Фото опубликованы в группе «Подслушано в Рязани».

«Страшно туда ребенка даже отправить, вонь, грязь, ржавчина… Как это можно вообще устанавливать в центре города. Я бы лучше заплатила 50 рублей, зато там убирались бы!» — говорится в сообщении.