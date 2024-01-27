«Киномакс» прокомментировал сообщения рязанки об укусах клопов в кинотеатре
В «Киномаксе» рассказали, что после первичного осмотра всех залов специалисты не заметили каких-либо насекомых.
«Киномакс» прокомментировал РЗН. инфо сообщения рязанки об укусах клопов, которые она обнаружила после посещения кинотеатра в ТЦ «Премьер». В «Киномаксе» рассказали, что после первичного осмотра всех залов специалисты не заметили каких-либо насекомых.
«Все необходимые меры по санитарной обработке залов мы проводим в плановом порядке. Других жалоб не поступало», — подчеркнули в «Киномаксе».
"Киномакс" также уточнил, что они связались с автором сообщения об укусах для уточнения деталей происшествия.
Напомним, ранее рязанка рассказала о странных укусах после посещения кинотеатра.