«Киномакс» прокомментировал сообщения рязанки об укусах клопов в кинотеатре

В «Киномаксе» рассказали, что после первичного осмотра всех залов специалисты не заметили каких-либо насекомых.

«Киномакс» прокомментировал РЗН. инфо сообщения рязанки об укусах клопов, которые она обнаружила после посещения кинотеатра в ТЦ «Премьер». В «Киномаксе» рассказали, что после первичного осмотра всех залов специалисты не заметили каких-либо насекомых.

«Все необходимые меры по санитарной обработке залов мы проводим в плановом порядке. Других жалоб не поступало», — подчеркнули в «Киномаксе».

"Киномакс" также уточнил, что они связались с автором сообщения об укусах для уточнения деталей происшествия.

Напомним, ранее рязанка рассказала о странных укусах после посещения кинотеатра.