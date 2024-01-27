Автобус Рязань — Коломна возобновит работу

Автобусы по маршруту Рязань — Коломна вновь будут ходить с 1 февраля. Рейсы будут отправляться ежедневно.

Автобусы по маршруту Рязань — Коломна вновь будут ходить с 1 февраля. Объявление об этом опубликовали в соцсетях.

Автобус будет ходить ежедневно. В расписании указано, что с Центрального автовокзала Рязани рейсы будет отправляться в 4:30, 9:10, 13:30 и 17:20. Время отправления из Коломны — 6:20, 11:10, 15:30, 19:00.

Напомним, что маршрут № 125 Рязань — Коломна отменили с 1 ноября 2023 года.