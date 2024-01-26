Жителя Клепиковского района посадили на пять лет за кражу и ножевое ранение человеку

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Клепиковский районный суд вынес приговор жителю Тумы за кражу с незаконным проникновением в помещение и причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае 2023 года в Туме в парке «Железнодорожник» мужчина проник в баню, откуда забрал имущество, которое стоило более 19 тысяч рублей. Что именно — не уточняется.

В июле того же года мужчина находился нетрезвым в компании молодых людей. В один момент между ними возник конфликт. Он взял нож и вонзил его в живот одному из мужчин.

В отношении жителя Тумы возбудили два уголовных дела по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158 и пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Суд назначил ему пять лет колонии общего режима.