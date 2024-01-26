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Во Владимирской области четыре человека отравились неизвестным веществом
Двое погибли.

Во Владимирской области четыре человека отравились неизвестным веществом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в четверг, 25 января, в городе Киржач в доме на улице 40 лет Октября.

Пострадавших обнаружила соседка. Она же и вызвала правоохранителей.

«На момент приезда стражей порядка 58-летняя женщина и 60-летний мужчина уже были мертвы. 35-летний собственник квартиры и его сожительница, личность которой пока не установлена, были госпитализированы в районную больницу», — отметил собеседник телеканала.

Все четверо жили в квартире, где их нашли.

Эксперты не обнаружили у скончавшихся признаков насильственной смерти. Рассматривается версия отравления всех жильцов квартиры. Что послужило причиной ухудшения состояния потерпевших, пока не выяснено.