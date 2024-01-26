В Захаровском районе скончался последний фронтовик Николай Шурыгин
Награжден медалью «За отвагу».
В пятницу, 26 января, скончался последний участник Великой Отечественной войны, проживавший на территории Захаровского района Рязанской области — Николай Шурыгин. Об этом сообщает «
Николай Матвеевич родился 1 марта 1923 года в селе Плахино Захаровского района. После окончания семилетней школы стал осваивать профессию тракториста. В сорок первом его призвали в Красную Армию. На фронтах Великой Отечественной был дважды был ранен. Награжден медалью «За отвагу».
После войны женился и перебрался жить в райцентр Захарово. Вместе с супругой вырастил и воспитал шестерых детей.