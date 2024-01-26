В Воронежской области во время тренировки умер 17-летний хоккеист

В Воронежской области во время тренировки умер 17-летний хоккеист. Об этом пишет издание «МОЕ!».

Нападающий хоккейного клуба «ЭкоНива — Бобров», выступавший в Национальной молодежной хоккейной лиге, скончался на тренировке.

По предварительной информации, у форварда были проблемы с сердцем.

Трагедия произошла в самом начале тренировки. Команда вышла на лед, молодой человек бросил шайбу в ворота, встал в очередь и упал. Ему начали оказывать первую помощь, но спасти не смогли.