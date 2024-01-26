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В Воронежской области два человека погибли в ДТП с «ГАЗелью»

В Воронежской области два человека погибли в ДТП с «ГАЗелью». Об этом сообщил портал «Мое» со ссылкой на региональное УМВД.

Авария произошла в пятницу, 26 января, примерно в 9:25, на трассе «Воронеж — Луганск» в Острогожском районе.

По предварительной информации, 30-летний мужчина за рулем Lifan ехал в сторону Воронежа и не справился с управлением. В итоге автомобиль врезался во встречную «ГАЗель», которым управлял 37-летний житель Белгородской области.

В результате аварии водитель Lifan и его пассажир, 28-летняя девушка, от полученных травм умерли на месте. Полиция начала проверку.