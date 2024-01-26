В Волгоградской области мужчина до смерти забил бабушку из-за наследства

В Волгоградской области мужчина до смерти забил бабушку из-за наследства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

По информации ведомства, пьяный 31-летний житель Фролово пришел домой к своей 86-летней бабушке, поссорился с ней из-за того, как она хотела распределить наследство между внуками.

Мужчина избил ногами пожилую женщину, а затем ушел.

Пенсионерку в тяжелом состоянии наутро нашла соседка и вызвала скорую помощь. Она скончалась в больнице из-за черепно-мозговой травмы.

Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело.