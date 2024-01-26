В Уфе пять голодных кошек устроили пожар в квартире

В Уфе голодные кошки включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире многоэтажки. Об этом сообщили в МЧС России.

Жильцы дома сообщили в экстренные службы о сильном запахе гари в подъезде. Приехавшие пожарные вскрыли дверь в квартиру. На кухне горела посуда с едой. В квартире находились только пять кошек.

«Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками», — уточнили в МЧС.

Пожарные эвакуировали из подъезда четыре человека и потушили огонь.

В МЧС призвали блокировать электрические панели/индукционные плиты или вообще их отключать перед выходом из дома.