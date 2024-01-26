В США заявили, что деньги не помогут Украине из-за серьезной нехватки людей на фронте

О дефиците людей в ВСУ свидетельствуют факты повальной мобилизации в стране и связанные с ней проблемы.

ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей, поэтому размер финансовой помощи Украине уже не имеет никакого значения. Так считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом пишет РЕН.ТВ.

«Даже если Майк Джонсон скажет: „Берите столько денег, сколько пожелаете“, это не изменит ситуацию на поле боя из-за проблем с личным составом», — сказал подполковник.

По его данным, о нехватке людей в украинской армии свидетельствуют факты повальной мобилизации в стране и связанные с ней проблемы.

Дэвис назвал «полным бредом» заявления о том, что финансирование со стороны США поможет украинским военным одержать победу.