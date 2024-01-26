В Санкт-Петербурге мужчина пытался перерезать горло знакомому
В Санкт-Петербурге мужчина пытался перерезать горло знакомому. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, мужчины выпивали и поссорились. Во время ссоры один из них напал на другого с ножом и ударил его в шею. Отмечается, что с мужчинами находилась женщина, которая сообщила о происшествии в полицию.
Прибывшие в квартиру полицейские нашли в ней раненного ножом в шею мужчину. Пострадавшего госпитализировали.
Нападавший скрылся. Сейчас его разыскивают. Возбуждено уголовное дело.