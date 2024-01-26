В Санкт-Петербурге мужчина пытался перерезать горло знакомому

В Санкт-Петербурге мужчина пытался перерезать горло знакомому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчины выпивали и поссорились. Во время ссоры один из них напал на другого с ножом и ударил его в шею. Отмечается, что с мужчинами находилась женщина, которая сообщила о происшествии в полицию.

Прибывшие в квартиру полицейские нашли в ней раненного ножом в шею мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Нападавший скрылся. Сейчас его разыскивают. Возбуждено уголовное дело.