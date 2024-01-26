В Санкт-Петербурге мужчина получил сообщение об убийстве бывшей жены и нашел ее труп

В Санкт-Петербурге мужчина получил сообщение об убийстве бывшей жены и нашел ее труп. Об этом пишет РЕН ТВ,

34-летний мужчина обратился в полицию с сообщением, что обнаружил свою бывшую жену мертвой после загадочного сообщения. Инцидент произошел вечером 25 января.

В сообщении было указано, что его супруга убита.

Отмечается, что убитая в последнее время проживала с 35-летним мужчиной на Ириновском проспекте. Именно туда отправились правоохранители, чтобы опросить сожителя убитой.

В момент, когда они вскрывали дверь, то стали свидетелями попытки самоубийства. Пострадавший остался жив. Но сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.