В Санкт-Петербурге мужчина получил сообщение об убийстве бывшей жены и нашел ее труп
В Санкт-Петербурге мужчина получил сообщение об убийстве бывшей жены и нашел ее труп. Об этом пишет РЕН ТВ,
34-летний мужчина обратился в полицию с сообщением, что обнаружил свою бывшую жену мертвой после загадочного сообщения. Инцидент произошел вечером 25 января.
В сообщении было указано, что его супруга убита.
Отмечается, что убитая в последнее время проживала с 35-летним мужчиной на Ириновском проспекте. Именно туда отправились правоохранители, чтобы опросить сожителя убитой.
В момент, когда они вскрывали дверь, то стали свидетелями попытки самоубийства. Пострадавший остался жив. Но сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.