В Рязанском театре драмы прошел предпремьерный показ «Женитьбы»

Спектакль поставил Максим Ларин.

В Рязанском театре драмы прошел предпремьерный показ спектакля «Женитьба».

Практически каждый российский театр имел в своем репертуаре постановку гоголевского произведения. Классический сюжет, знакомый многим со школы, сам по себе вызывает положительные эмоции.

В рязанском театре драмы «совершенно невероятное событие в 2-х действиях» доверили поставить режиссеру Максиму Ларину. В спектакле режиссер оставил текст Гоголя неизменным, а персонажей одел в костюмы той эпохи.

Художник-постановщик Евгений Терехов построил декорации в виде массивных шкафов и комодов. Они создают антураж купеческого дома и помогают персонажам: кому-то появиться на сцене, а кому-то и подглядеть за соперником.

Завершается постановка выходом на сцену самого Николая Гоголя, чтобы помочь принять решение главному герою.

Спектакль покажут 26, 27 и 28 января. На эти дни почти все билеты раскуплены. Также «Женитьбу» можно увидеть 3 и 23 февраля, а также 23 марта.

Возрастное ограничение — 12+

фото — Рязанский театр драмы