В Рязанской области 27 января пройдет небольшой снег и потеплеет до -1 градуса
Ночью и днем пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами ожидается туман. На дорогах гололедица.
В Рязанской области 27 января пройдет небольшой снег и потеплеет до -1 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайт регионального ГУ МЧС.
27 января будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и днем пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами ожидается туман. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -11, -6 градусов, днем до -6, -1 градуса.