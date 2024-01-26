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В Рязани зафиксировали десятибалльные пробки
На картах отмечено три ДТП.

В Рязани зафиксировали десятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затруднен выезд из Песочни. В бордовый окрашены улицы Советской армии, Сережина Гора, Зубковой, Тимуровцев, Тимакова, проезд Яблочкова и Касимовское шоссе, Восточная окружная до платного путепровода.

Пробки в центре города: на Есенина, Грибоедова, Циолковского, Халтурина, Каширина и Первомайском проспекте.

Сложно проехать по Московскому и Куйбышевскому шоссе.

На картах отмечено три ДТП.

Учитывайте эту информация при планировании своего маршрута.