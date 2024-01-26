В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за неуплату алиментов
Инцидент произошел 25 января на улице Энгельса.
В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за неуплату алиментов. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Инцидент произошел 25 января на улице Энгельса. Патрульные полицейские заметили мужчину, который начал сильно нервничать при виде них.
Оперативники остановили прохожего и выяснили, что 33-летний рязанец был осужден за уклонение от уплаты алиментов и скрывается от исполнения наказания. Сотрудники регионального Управления федеральной службы исполнения наказания объявили его в федеральный розыск.
Патрульные полицейские препроводили подозреваемого в отдел полиции, откуда его передадут инициаторам розыска.