В Рязани пропал 14-летний подросток
Мальчик ушел из дома 25 января. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
В Рязани пропал 14-летний подросток. Соответствующий пост появился в группе «Типичное Рыбное».
«Никита живет на улице Семчинской, будьте внимательнее, переходы, остановки, торговые центры, людные и безлюдные места», — отмечается в посте.
Опубликован номер телефона матери пропавшего ребенка:
Отмечается, что мальчик ушел из дома 25 января. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.