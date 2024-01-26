В России с февраля подорожают корма для животных

Необходимость этой меры производитель объясняет ростом себестоимости производства на фоне удорожания сырья, ингредиентов, логистики и упаковки.

Россиян предупредили о повышении в феврале отпускных цен на корма для собак и кошек до 12%, пишет РБК.

Изменение цен затронет бренды Pro Plan, Purina One, «Гурмэ», «Дарлинг» и Felix, следует из писем компании партнерам, с которыми ознакомилось издание.

Необходимость этой меры производитель объясняет ростом себестоимости производства на фоне удорожания сырья, ингредиентов, логистики и упаковки.