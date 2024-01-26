В России предложили уравнять права мобилизованных, контрактников и добровольцев

Это не приведет к чрезмерной нагрузке на региональный бюджет.

В России предложили уравнять права всех категорий участников специальной военной операции. С такой инициативой член Общественной палаты России, доброволец, участник спецоперации Максим Григорьев обратился к первому вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку.

По его мнению, добровольцы, контрактники и мобилизованные из одного региона должны получать одинаковую поддержку.

«Совершенно естественно, когда это связано с различной обеспеченностью самих регионов. Но часто участники СВО из одного и того же региона в зависимости от их статуса — контрактника, мобилизованного или добровольца — получают поддержку, которая значительно отличается», — сказал Григорьев.

Отмечается, что такую несправедливость необходимо устранить. Это не приведет к чрезмерной нагрузке на региональный бюджет.