В России предложили уравнять права мобилизованных, контрактников и добровольцев

В России предложили уравнять права всех категорий участников специальной военной операции. С такой инициативой член Общественной палаты России, доброволец, участник спецоперации Максим Григорьев обратился к первому вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку.
По его мнению, добровольцы, контрактники и мобилизованные из одного региона должны получать одинаковую поддержку.
«Совершенно естественно, когда это связано с различной обеспеченностью самих регионов. Но часто участники СВО из одного и того же региона в зависимости от их статуса — контрактника, мобилизованного или добровольца — получают поддержку, которая значительно отличается», — сказал Григорьев.
Отмечается, что такую несправедливость необходимо устранить. Это не приведет к чрезмерной нагрузке на региональный бюджет.