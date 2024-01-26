В России абоненты смогут менять оператора связи дистанционно с использованием электронной подписи
Нововведения будут доступны с 1 сентября.
В России абоненты смогут менять оператора связи дистанционно с использованием электронной подписи. Об этом сообщило
Также абоненты смогут расторгнуть договор с сотовым оператором в любой момент, если пользователь оплатил оказанные услуги.
Помимо этого, операторы смогут сообщать клиентам о подключении допуслуг новыми способами — в том числе голосовым вызовом.
Нововведения будут доступны с 1 сентября.