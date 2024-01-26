В РГУ отметили День российского студенчества

В РГУ отметили День российского студенчества. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Праздничные мероприятия в вузе 25 января начались с Божественной литургии в Храме Покрова Пресвятой Богородицы и Святой мученицы Татианы. Молебен совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в присутствии большого количества преподавателей, студентов и местных жителей.

Праздник продолжился в бассейне «Классика». Там прошел «Заплыв Татьян» — первенство по плаванию среди студенток университета. Девушки проплыли 50 метров вольным стилем. Всего в заплыве участвовали 8 Татьян.

Мероприятия продолжились во дворе главного корпуса РГУ. Там состоялись праздничные гуляния. Студентов и всех причастных к празднику поздравил и. о. ректора Игорь Мурог. Также студентов поздравили замминистра образования Рязанской области Сергей Хлыстов и председатель совета регионального отделения «Движение первых» Татьяна Косачева.

Отмечается, что на гуляниях работала благотворительная ярмарка поделок, сделанных студентами и преподавателями. Вырученные на ярмарке деньги пойдут на помощь военнослужащим в Рязанский военный госпиталь.

В «Пространстве возможностей РГУ» прошел «Диалог на равных» — встреча со студенческим сообществом университета, где студенты смогли задать руководству интересующие их вопросы.

25 января стартовал 52 «Звездный» поход по местам боевой и трудовой славы Рязанской области. «Звездный отряд» РГУ отправился в Александро-Невский район. В этом году поход посвящен 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

День завершился товарищеским хоккейным матчем между командами РГУ и РязГМУ на ледовой арене «Айсберг». Основное время матча закончилось вничью, но по серии буллитов с итоговым счетом 4:3. Команда РГУ одержала победу.