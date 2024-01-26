В Подмосковье трое подростков сожгли бабушку коктейлем Молотова

Трое подростков сожгли бабушку коктейлем Молотова в Подмосковье. Они бросили бутылку в окно, пенсионерка не смогла выбраться из горящего дома. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, деревянный частный дом площадью 120 квадратов на улице Щорса выгорел полностью. Пострадали два соседних дома.

В доме нашли обгоревшее тело 73-летней Надежды С. Эксперты выяснили, что пожар случился из-за бутылки с зажигательной смесью, которую с улицы забросили в дом, разбив окно.

Через два дня задержали троих подозреваемых, двое из них оказались несовершеннолетними: 16-летняя Полина, 17-летний Владимир и 18-летний Александр, — все они живут в Коломне, нигде не учатся и не работают.

В Ступино, за 70 км от дома, они приехали специально, чтобы совершить пожог.

Предварительно, заказ поступил через мессенджер. Пока что задержанные утверждают, что не знают имя заказчика.

Возбуждено уголовное дело.

Единственному совершеннолетнему участнику поджога грозит до 20 лет колонии.