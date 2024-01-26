В Пермском крае мужчина заколол знакомого отверткой, пытаясь защититься

В Пермском крае мужчина заколол приятеля отверткой, пытаясь защититься от нападения. Об этом сообщил портал URA.ru со ссылкйо на Чусовской городской суд.

Инцидент произошел в августе 2023 года.

Житель Чусовского пришел к знакомому в шалаш, чтобы выпить. После употребления алкоголя он уснул. Проснувшись, он почувствовал боль в боку. «Открыв глаза, мужчина увидел, что рядом с ним на коленях стоит его приятель и хозяин шалаша, который воткнул ему в бок отвертку. Тогда раненый пермяк выхватил у него отвертку и несколько раз ударил своего обидчика. Когда он успокоился, то заметил, что его товарищ скончался от полученных ударов», — указано в решении суда.

Мужчина во время заседания заявил, что не планировал убивать друга, а хотел только защититься. Также он рассказал, что из-за сумерек он не видел куда бил. После того, что мужчина понял, что убил знакомого, он позвал женщину из соседнего шалаша и отправился с ней в магазин. Там он попросил продавца вызвать «скорую» и полицию.

Мужчина признали виновным и приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.